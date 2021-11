Neuzugang : Ersatz für Derrick Gordon: Neuer Mann für die Gladiators

Schnelle Nachverpflichtung: Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz mit Neuzugang Parker van Dyke. Foto: Simon Engelbert/Gladiators/Simon Engelbert

Trier Guter Schütze: Parker van Dyke kommt als Ersatz für den länger verletzten Derrick Gordon. Der US-Amerikaner erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der Vorname könnte eine Anspielung an einen erfolgreichen US-Komponisten sein - Parker van Dyke klingt zumindest ähnlich wie Van Dyke Parks (78). Aber der 27-jährige US-Amerikaner will dafür sorgen, dass sein Name auch in Deutschland vor allem mit Basketball assoziiert wird. Flügelspieler van Dyke ist hier noch praktisch unbekannt – nur wer sich intensiv mit College-Basketball oder der estnischen Profi-Liga befasst, wird vielleicht schon mal ihm gehört haben.

Dass van Dyke nun bei den Gladiators seinen ersten Profi-Vertrag in Deutschland unterschrieben hat, das hängt mit der schweren Knie-Verletzung zusammen, die sich sein Landsmann Derrick Gordon im Spiel gegen Ehingen zugezogen hat. Gordon wird wohl erst gegen Ende der Normalrunde wieder mithelfen können und, so hofft Trainer Marco van den Berg, auch in den Playoffs – dann könnte er auch mit van Dyke zusammenspielen, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben hat und der das Team noch variabler machen soll.