Fußball-Oberliga : Salmrohr will trotz Engpässen Mini-Durststrecke beenden

Salmrohr Fußball-Oberligist empfängt Mitaufsteiger Waldalgesheim.

An den beiden jüngsten 0:1-Niederlagen haben er und seine Schützlinge noch immer zu knabbern: „Weder zu Hause gegen Karbach noch am vergangenen Sonntag in Mülheim-Kärlich waren wir die schlechtere Mannschaft und haben uns selbst um den Lohn gebracht.“ Noch (viel) konsequenter müsse sein Team in der Offensivbewegung agieren, fordert Schäfer.