Laufkolumne : Von der Zwiebel lässt sich lernen – Tipps für Läufer (Teil 23)

Im Herbst findet ein Wurzelgemüse besondere Aufmerksamkeit. Das ist kein Wunder, denn die Zwiebel ist weit mehr als ein Garant für tränende Augen. Inhaltsstoffe wie Kalium und Kalzium, ätherische Öle und Vitamine machen sie gesund für den Verzehr. Zugeschrieben werden ihr auch antiallergische und antiasthmatische Wirkungen.

Wen also eine Erkältung plagt, der kann mit gezuckertem Zwiebelsud oder Honigmilch mit Zwiebel sein Glück auf der Suche nach Linderung versuchen. Anleitungen dazu finden sich online und in Büchern zu Hausmitteln reichlich. Wem das zu viel Aufwand ist, der isst das Gemüse pur oder schluckt ausgepressten Zwiebelsaft. Alleine die Fluchtbewegung bei der Begegnung mit anderen Menschen muss dann in Kauf genommen werden. Wobei eine olfaktorische Zwiebelaura in Corona-Zeiten möglicherweise sogar ein Rezept ist, um den empfohlenen Abstand immer sicherzustellen.