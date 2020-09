Heiko Maas, aktuele Bundesaußenminister, ist sportlich aktiv. Er hat, wie unser Bild dokumentiert, 2015 an einem Triathlon in Roth teilgenommen. Damals noch als Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz. Foto: Rainer Neubert

Macht Laufen glücklich? Zumindest hin und wieder, ist unser Laufkolumnist Rainer Neubert überzeugt. Ein Erklärungsversuch.

Haben Sie so eine Situation schon einmal erlebt? Wenn Endorphine und andere körpereigene Drogen durch die Blutgefäße strömen und den Körper in so etwas wie einen selbst erzeugten Rauschzustand versetzen, in dem Sie das Gefühl haben, Sie könnten immer weiter laufen ... dann freuen Sie sich über Ihr „Runner’s High“. Wer das schon einmal erlebt hat, wünscht es sich immer wieder. Doch trainieren lässt sich das nicht. Musik und Atemübungen sollen helfen, aber wirkliche Belege dafür fehlen. Auch darüber, was biochemisch letztlich für die plötzlichen Glücksgefühle verantwortlich ist, gehen die wissenschaftlichen Meinungen noch auseinander.