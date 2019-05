Staffel-Weltmeisterschaft : Konzerin Sophia Junk bei Staffel-WM in Japan dabei

Yokohama/Konz Staffel-Weltmeisterin der U-20-Juniorinnen war Sophia Junk im vergangenen Jahr. Am zweiten Sonntag im Mai (12. Mai) vertritt die aus Konz stammende Sprinterin der LG Rhein-Wied die deutschen Farben bereits in der Erwachsenenklasse.

Bei den IAAF World Relays im japanischen Yokohama startet die 20-Jährige in der 4 x 200-Meter-Staffel. Einen Monat lang hat sich Junk mit rund 30 weiteren der schnellsten deutschen Sprinter in Okinawa auf der japanischen Südinsel auf die inoffizielle Staffel-Weltmeisterschaft vorbereitet. Für Junk, Katrin Fehm (ESV Amberg), Jessica-Bianca Wessolly (MTG Mannheim) und Jennifer Montag (TSV Bayer 04 Leverkusen) geht es dabei im nicht-olympischen Wettbewerb darum, bei den „Großen“ Erfahrungen zu sammeln. Die Staffeln über 4 x 100 Meter, 4 x 400 Meter und die neue Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter (zwei Frauen, zwei Männer) wollen mit einem Platz unter den besten Zehn frühzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Doha in Herbst klarmachen.