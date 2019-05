Laufen : Panoramalauf über die Höhen von Olewig

Ohne Zeitdruck und mit viel Spaß sind die Teilnehmer bei den Freundschaftsläufen des SV Trier-Olewig unterwegs. Foto: Rainer Neubert

Trier Der Lauftreff des Sportvereins Trier-Olewig veranstaltet auch in diesem Jahr seinen Panoramalauf. Am Samstag, 11. Mai, 14 Uhr, beginnt der Freundschaftslauf am Sportplatz Olewig. Ohne Zeitnahme führen Mitglieder des Vereins die Gäste über aussichtsreiche Rundkurse.