Eifellauf-Saison startet am Samstag in Ernzen

Die letzten Herbstmarathonläufe stehen noch an, aber in der Eifel denkt man schon ans nächste Frühjahr. Um gut über den Winter zu kommen gibt es seit einem halben Jahrhundert im Winterhalbjahr etwa im Zwei-Wochen-Rhythmus an unterschiedlichen Orten die sogenannten Eifelläufe. Von Holger Teusch