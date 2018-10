später lesen Laufen Schnuppern beim Volkslauf-Opa in Konz FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Zum 43. Mal organisiert die TG Konz am 3. November den Wurzelweglauf, die älteste, ununterbrochen durchgeführte Laufveranstaltung der Region Trier, sozusagen der Volkslauf-Opa. Wer die Strecken durch den Stadtwald an der Saar-Mündung noch nicht kennt oder sich vor dem dem Wettkampf noch einmal anschauen möchte, den lädt der Lauftreff des Ausrichtervereins am kommenden Sonntag (14. Oktober) zum Schnupperlauf auf den Originalstrecken ein. Von Holger Teusch