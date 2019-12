Handball-Rheinlandliga der Männer : HSG Hunsrück: Noch läuft die Findungsphase

Voller Einsatz in einer vollen Halle: Florin-Cornel Nicolae von der HSG Hunsrück holt zum Wurf aus – Dauns Kai Lißmann stellt sich ihm in den Weg. Foto: TV/HANS-KRAEMER

Kleinich Im Herrenbereich knirscht es noch in der Kooperation zwischen der HSG Irmenach und der SG Gösenroth. Doch die Verantwortlichen sehen die HSG Hunsrück auf einem guten Weg.

Diese Personalie dokumentiert so ein bisschen die Zerrissenheit, die es nach der im Sommer auch im Herrenbereich vollzogenen Kooperation zwischen den Vereinen HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch und SG Gösenroth/Laufersweiler noch zu überwinden gilt: Manuel Schell von der HSG Irmenach konnte sich nicht mit dem Zusammengehen bei den Männern anfreunden und wechselte zum TuS Kirn. Gleichzeitig ist er dem Heimatverein als Jugendtrainer der JSG Hunsrück in der A-Jugend-Oberliga erhalten geblieben, weil er sich dem Handball vor Ort verbunden fühlt.

Was im Jugend- und Frauenbereich schon etabliert ist, muss im Herrenbereich noch reifen. Die HSG Hunsrück ist in dieser Saison auch dort Realität, die in der Männer-Rheinlandliga spielende erste Mannschaft soll auf Sicht oberliga-tauglich werden.