Fußball : Ein Team im Siegesrausch

Biersdorf Von Erfolg zu Erfolg eilt die SG Echtersbach-Biersdorf in der Kreisliga B II mit ihrem neuen Spielertrainer Dominik Thielmann. Der 27-Jährige ist aber noch nicht hundertprozentig zufrieden und sieht in zwei Punkten Steigerungspotenzial.

Thielmann zu den Gründen für den Erfolg: „Beim 3:1 gegen die SG Südeifel am zweiten Spieltag gelang uns die bisher stärkste Saisonleistung. Das Spiel hat uns für die folgenden Wochen einen unheimlichen Schub gegeben. Das 2:1 Mitte September gegen Pronsfeld hört sich knapp an, doch wir hätten diese Partie wesentlich früher entscheiden müssen. Die Basis für die jüngsten Erfolge wurde aber bereits in den Jahren davor geschaffen. Hier haben Trainer wie Harald Keilen eine sehr gute Arbeit geleistet.“ Neben der grundsoliden Grundstruktur der Mannschaft hebt Thielmann die starke Trainingsbeteiligung hervor: „Die Jungs geben in jeder Einheit richtig Gas, alle sind topmotiviert, so dass es sehr angenehm ist, mit solch einer Truppe zu arbeiten.“ Als weiteren Grund für die äußerst positive Entwicklung macht der angehende Realschullehrer die „sehr gute Fitness und die extrem gute Eigenmotivation“ aus. Die Spieler seien zudem „in der Regel technisch gut ausgebildet“.