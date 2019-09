2000 Zuschauer erwartet : Nicht erst kurz vor Anpfiff kommen! - Infos zum Topspiel Eintracht Trier gegen Koblenz

Eintracht Trier Logo. Foto: Verein

Trier Demo, Fantreffen, Verkehrssituation: Das Spitzenspiel in der Fußball-Oberliga zwischen Trier und der TuS Koblenz wirft seine Schatten voraus.

Eintracht Trier gegen die TuS Koblenz – zu dem Topspiel in der Fußball-Oberliga werden am Samstag (14 Uhr) im Moselstadion mehr als 2000 Zuschauer erwartet. Die Rivalität der Fangruppen, eine Demo von TuS-Fans und der erwartete große Zuschauerzuspruch in Kombination mit anderen Veranstaltungen im Trierer Stadtgebiet halten Polizei, Stadtverwaltung und Eintracht Trier auf Trab. Hier gibt’s Antworten auf wichtige Fragen rund ums Derby.

Werden TuS-Anhänger vom Stadtgebiet ferngehalten?

Extra Triers Kevin Heinz läuft für den guten Zweck Außenbahnspieler Kevin Heinz gilt bei Eintracht Trier als ,Fitness-Papst’. Am heutigen Freitagmorgen wird der 24-Jährige für den guten Zweck die Laufschuhe schnüren. In einem Dreier-Team mit Fabian Heck und Christian Weich nimmt er auf einem Teilstück am Spendenlauf „Kilometer für Kids“ in Hessen teil. Er geht über insgesamt drei Tage, mehrere Etappen und eine Gesamtlänge von 600 Kilometern. Die Teilnehmer spenden pro gelaufenem Kilometer mindestens einen Euro, hinzu kommt Geld von Firmen. Die Einnahmen kommen unter anderem der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute. ­⇥(bl)

Auf TV-Anfrage teilt Karl-Peter Jochem aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier mit, dass gegen 34 Anhänger der TuS Koblenz sogenannte Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen worden sind. Das heißt: Sie dürfen am Samstag zwischen 8 und 19 Uhr nicht in Trier-Nord und der Innenstadt unterwegs sein.

Warum gibt’s die Verbote?

Hintergrund ist laut Polizei ein Vorfall aus dem Vorjahr. Am 23. September 2018 wurde eine rund 40-köpfige Gruppe auf dem Weg zum damaligen Spiel zwischen Trier und der TuS in der Nähe des Moselstadions kontrolliert. „Im Rahmen der Überprüfung wurden mehrere Gegenstände für eine mögliche Schutz- und Passivbewaffnung, Vermummungsgegenstände und Feuerwerkskörper weggeworfen beziehungsweise aufgefunden“, teilte Uwe Konz, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier, mit. Die Polizei befürchtet, dass es im Rahmen der anstehenden Begegnung zwischen beiden Clubs am Samstag zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen kommen könnte. Konz: „Wir halten die Betretungsverbote zur Verhinderung von Straftaten, erheblichen Ordnungswidrigkeiten und zur Abwehr von Gefahren für erforderlich.“

Wie reagieren die TuS-Anhänger?

Aus Protest gegen die Betretungsverbote ruft die größte Ultra-Gruppe, Inferno Koblenz, am Spieltag zu einer Demonstration in Trier auf. Ernst Mettlach, Sprecher der Stadt Trier, teilt auf TV-Anfrage mit, dass die Anmeldung für die Versammlung am 9. September bei der Stadt eingegangen ist. „Angemeldet wurde die Versammlung am kommenden Samstag im Zeitraum von 9 bis 16 Uhr mit rund 60 Teilnehmern. Die genaue Route wird erst in einem Kooperationsgespräch mit Polizei und Versammlungsleiter festgelegt, wird aber nach jetzigem Stand nicht die Innenstadt oder den Stadionbereich betreffen“, erläutert Mettlach.

Im Fan-Forum der TuS wird’s konkreter. Dort heißt es in Richtung der Koblenz-Anhänger: „Der Auftakt ist auf der Bitburger Straße/ Höhe der FH Trier. Parkplätze wird es rund um die FH in ausreichender Anzahl geben. ... Wir sehen uns dort und setzen gemeinsam ein Zeichen gegen diese Schikane. Aufgrund des Areals der Betretungsverbote empfehlen wir die Anreise über das europäische Ausland. Alle anderen TuS- Fans können ganz normal zur Demo anreisen. ... Da wir uns vor der Demo noch etwas stärken wollen, rufen wir alle Freunde unserer Gruppe auf, mit uns gemeinsam um 7 Uhr an der Porta aufzuschlagen, um anschließend in den umliegenden Cafès und Gassen frühstücken zu gehen. Da die Betretungsverbote erst ab 8 Uhr in Kraft treten, haben wir hier die Möglichkeit, alle Anfahrtsrouten nach Trier zu nehmen und keinerlei Beschränkungen zu unterliegen.“

Kommen sich ein Treffen Trierer Ultras und die Veranstaltung „Trier spielt“ an der Porta Nigra in die Quere?

Die Trierer Ultra-Gruppierung „Insane“ ruft dazu auf, sich am Samstag um 11 Uhr an der Porta Nigra zu treffen. Der Vorplatz ist zeitgleich auch ein Schauplatz des Aktionstags „Trier spielt“. Kein Problem, sagt Stadt-Sprecher Mettlach: „Die Polizei hat eine Einsatzkonzeption erarbeitet, die diese Veranstaltungen berücksichtigt, so dass wir keine negativen Auswirkungen durch das Fantreffen auf „Trier spielt“ befürchten.“

Gibt’s rund um das Moselstadion Verkehrs- und Parkprobleme?

Angesichts der prognostizierten Zuschauerzahl ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Hinzu kommt, dass die Zeughausstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt sein wird. Womöglich verschärft wird die Situation – auch, was Parkplätze angeht – durch das ebenfalls am Samstagnachmittag startende Utopia-Hills-Open-Air-Festival an der Mosel in Höhe von Burger King/Shell-Tankstelle. „Mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Vorjahr mit diesem Open-Air-Festival erwarten wir keine größeren Verkehrsprobleme“, sagt Stadtsprecher Mettlach. Gleichzeitig ,warnt‘ er Falschparker: „Rund um das Moselstadion wird am Samstag eine feste Streife unserer Verkehrsüberwachung im Einsatz sein. Ordnungswidriges Parken, zum Beispiel auf Gehwegen und vor Einfahrten, werden wir nicht tolerieren.“

Wie können Wartezeiten am Stadion verkürzt werden?