Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Cinars spezielle Rückkehr nach Bingen

Trier Vor einem Jahr endete in Bingen die Spielerkarriere von Josef Cinar unrühmlich. Nun kehrt er als Trainer von Eintracht Trier an den Rhein zurück.

Hassia Bingen – für Josef Cinar bedeutete das Trierer Gastspiel in der Vorsaison am Rhein eine Zäsur. Cinar, damals noch Spieler der Eintracht, wurde im Nachgang der 1:2-Niederlage gesperrt, weil er einen Polizisten beleidigt hatte. Aus der Zwangspause ging er als neuer Trainer des SVE hervor, da Daniel Paulus zwischenzeitlich entlassen worden war. Für Cinar hatte die Partie vor einem Jahr somit das Kariere-Ende als Spieler zur Folge.

Bingen ist schlecht in die Saison gestartet, dem Team gelang nur ein Sieg in sieben Spielen. Davon will sich Cinar aber nicht blenden lassen: „Ich werde im Vorfeld die Sinne meiner Spieler schärfen. Wir haben in der vergangenen Saison erlebt, dass man die Bedingungen in Bingen annehmen muss, sonst geht der Schuss nach hinten los.“