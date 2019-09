Fußball-Oberliga : Eins für Mama, eins für Papa

Bingen Mit seinen Saisontreffern fünf und sechs hat sich Edis Sinanovic bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier in der internen Torjägerliste ein bisschen abgesetzt. Nach dem 2:0-Sieg in Bingen kann nun das Derby gegen die TuS Koblenz kommen.

Da schwingt Understatement mit – denn zumindest in Bingen brauchte der Offensivakteur Dynamik und Ruhe am Ball, um jeweils nach Vorlage von Christoph Anton in der 10. und 38. Minute zu treffen. Sinanovic hat nun schon sechs Tore zu Buche stehen, als Zweite im Eintracht-Ranking folgen Dominik Kinscher und Milad Salem mit weitem Abstand (je zwei Tore).

Eintracht-Trainer Josef Cinar freut der Lauf des 23-Jährigen, er stellt aber die Teamleistung über die Quoten Einzelner. Auch in Bingen. „Wir haben souverän und überlegen gespielt“, sagte der 35-Jährige, der aber auch die Fahrlässigkeit im Nutzen von Torchancen registrierte – während der 90 Minuten (etwa bei einer Chance von Christoph Anton in der 66. Minute) sowie in der Nachspielzeit, als Trier alleine vier (!) gute Gelegenheiten zum möglichen 3:0 durch den eingewechselten Jan Brandscheid (zwei), Jonas Amberg und Milad Salem ausließ. „Klar hätten wir unsere Torchancen besser nutzen müssen. Wir haben nach unseren Ballgewinnen nicht immer mit voller Überzeugung gespielt. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen“, sagte Cinar.