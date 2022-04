Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Das Topspiel in Worms kann kommen!

Trier Trotz vieler Umstellungen macht der SVE beim 3:1-Heimsieg gegen den FV Diefflen seine Hausaufgaben.

Die erste gravierende: Nach gut 20 Minuten verweigerte er dem SVE einen klaren Handelfmeter – Diefflens Marvin Hessedenz hatte den Ball nach einer Hereingabe von Linus Wimmer an den nicht am Körper anliegenden Arm bekommen. Eintracht-Trainer Josef Cinar echauffierte sich so sehr, dass er – wie zuletzt in Ludwigshafen – eine Gelbe Karte kassierte.