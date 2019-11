Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Jupp, der Baumeister

Eintracht-Trainer Josef Cinar hat die Spitze fest im Blick. Um den Aufstieg realisieren zu können, prophezeit er sich und seinem Team viel Arbeit. Foto: TV/Hans Krämer

Trier Der SVE verkürzt mit einem Zitter-Sieg den Abstand zur Spitze. Doch das spielerische Potenzial des Teams ist verschütt gegangen. Der Trainer muss es wieder ausbuddeln.

Es ist schon ein bisschen seltsam. Eintracht Trier kämpft sich mit Mühe zu einem 1:0-Heimsieg gegen Arminia Ludwigshafen, wirkt derzeit keineswegs als gefestigtes Gebilde – und ist dennoch neben dem 1. FC Kaiserslautern II der Gewinner des Wochenendspieltags in der Oberliga. Denn die meisten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel (Schott Mainz, Koblenz, Dudenhofen und Worms) haben gepatzt. Trier ist auf Platz drei gesprungen und liegt nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter Mainz.

Die Fans sind hin- und hergerissen. Da ist zum einen die imposante Heimserie. Die Eintracht ist im Kalenderjahr 2019 im Moselstadion ungeschlagen: 18 Spiele, 15 Siege, drei Unentschieden, 38:9 Tore. Da lautet das Urteil: Daumen hoch. Auf der anderen Seite bekommen die Anhänger von ihrer Mannschaft aktuell lediglich spielerische Magerkost geboten. Das war auch im letzten Heimspiel des Jahres gegen Ludwigshafen der Fall. Die Eintracht war nach dem deprimierenden Pokal-Aus in Engers spielbestimmend, versprühte aber keineswegs Leichtigkeit.

Extra Tor des Monats: Tim Garnier wird Dritter Tim Garnier (Foto: TV-Archiv) hat es nicht geschafft. Zum Torschützen des Monats Oktober wählten die Zuschauer der ARD-Sportschau Marcel Sabitzer von RB Leipzig. Wie der TV durch einen Anruf beim zuständigen Redakteur vom Westdeutschen Rundfunk am Sonntagvormittag erfuhr, entfielen auf dessen Treffer im Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg 33,53 Prozent der Stimmen. Hinter Dodi Lukebakio (Hertha BSC, 24,53 Prozent) lief Garnier auf Platz drei ein – der Stürmer von Eintracht Trier vereinigte für seinen Seitfallzieher-Treffer im Spiel gegen Völklingen 17,16 Prozent der Stimmen auf sich. Auf den Rängen vier und fünf folgten der Oldenburger Nico Matern (16,71 Prozent) und der Paderborner Abdelhamid Sabiri (8,07 Prozent). „Natürlich wäre es schön gewesen, zu gewinnen. Aber ich hatte mich schon über die Nominierung total gefreut. Ich habe in den vergangenen Wochen viele Nachrichten bekommen, und ich wurde auf der Straße auf mein Tor angesprochen. Wichtiger als die endgültige Platzierung beim Tor des Monats war für mich an diesem Wochenende der Treffer im Spiel gegen Ludwigshafen. Es war wichtig für uns, nach dem Pokal-Aus zu gewinnen“, sagte Garnier am Sonntagnachmittag im Telefonat mit dem TV. ⇥(bl)

Trier war bemüht, mit Diagonalbällen das Spiel breit zu machen und hinter die Abwehrkette der Gäste zu gelangen. Doch die Moselaner taten sich schwer, trotz personeller Wechsel und neuer taktischer Kniffe (siehe Partie kompakt) Tempo ins Spiel zu bekommen. Nach Ballgewinnen mangelte es an schnellem Umschalten – so war die Arminia nicht aus der Balance zu bringen.

Der SVE brauchte die Mithilfe des Gegners, um das entscheidende Tor zu erzielen. Per Querschläger beförderte Arminias Neuzugang Marvin Hezel im eigenen Strafraum den Ball in die Füße von Tim Garnier. Der SVE-Angreifer, dem der Sieg bei der Wahl zum Tor des Monats Oktober der ARD-Sportschau nicht vergönnt war (siehe Extra) hatte keine Mühe, diesmal schnörkellos zu treffen (68.).

„Es war ein absolut verdienter Sieg. Nach dem Pokalaus war der Druck da, das hat man der Mannschaft auch etwas angemerkt. Ihr hat etwas die Sicherheit gefehlt“, resümierte Eintracht-Trainer Josef (genannt “Jupp“) Cinar, dem die Aufgabe bevorsteht, aktuell nicht abgerufenes, aber vorhandenes Potenzial in der Mannschaft wieder auszubuddeln. Gefragt ist also Jupp, der Baumeister: „Unser Weg ist noch sehr weit. Wir müssen viel arbeiten und Konstanz in unsere Leistungen bringen, um ganz oben anzukommen.“

Kurzfristig geht es für den SVE aber nur darum, sich irgendwie mit einem weiteren Erfolg in die lange Winterpause zu verabschieden, um sich dort neu zu sammeln. Beim Tabellenletzten Sportfreunde Eisbachtal soll nächsten Samstag die Auswärtsmisere beendet werden. Mit welcher Einstellung, machte Außenbahnspieler Leonel Brodersen nach dem Ludwigshafen-Spiel deutlich: „Wenn man sieht, wie sich unser Kapitän Simon Maurer in der letzten Minute reingeschmissen hat, ist das einfach vorbildlich. So sollten wir alle verteidigen.“