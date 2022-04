Fußball : Klare Sache im Topspiel: Haag nimmt Mülheim auseinander

SG Haag Foto: Andreas Arens

Haag Das war eine Meist­erleistung: Im Spitzenspiel der Kreisliga B I deklassierte die SG Haag die SG Mittelmosel Mülheim-Brauneberg mit 5:1 und untermauerte ihre Titelambitionen eindrucksvoll. Damit scheint das Team der beiden Trainer Marc Lemmermeyer und Christoph­ Kettern für zwei weitere, nun folgende Topspiele gerüstet.

Lange genug ist Roland Fuhr im Trainergeschäft, um die Dinge sachlich und routiniert einordnen zu können. Deshalb bewahrte der Trainer des zuvor inoffiziellen Tabellenführers SG Mittelmosel-Mülheim-Brauneberg – zwei weitere Punkte aus dem vorigen Spiel (1:1) gegen Morbach III dürfte es wegen des Einsatzes nichteinsatzberechtigter Akteure noch obendrauf geben (TV berichtete) – nach dem 1:5 im Spitzenspiel bei der SG Haag auch die Ruhe: „Wir haben hochverdient verloren, hatten auch Probleme mit dem Naturrasenplatz. Doch heute wurde keine Meisterschaft entschieden. Wir sind immer noch voller Hoffnung, bis zum Schluss oben dranzubleiben. Die Mannschaft akzeptiert, dass sie gegen einen Gegner gespielt hat, der besser war.“

Nur kurz brauchten die Gastgeber, um nach ihrer rund fünfmonatigen Winterpause auf Touren zu kommen – die etatmäßig erste Begegnung am vergangenen Sonntag bei der SG Hilscheid war ausgefallen und wird am Mittwoch, 18.30 Uhr, nachgeholt. Die anfänglichen Orientierungsprobleme hätte der von Oberschenkelproblemen wiedergenesene Mittelmosel-Torjäger Pascal Thiel in der dritten Minute fast ausgenutzt: Mit seinem Schuss aus 16 Metern scheiterte er aber an der Lattenunterkante des Gehäuses der Vereinigten aus Haag, Horath, Merscheid und dem Dhrontal.

Dann fanden die Hausherren zu ihrem Spiel. Ihre Kombinationsstärke zeigten sie erstmals in der fünften Minute. Da klärte aber noch Björn Dietrich nach einer Kombination von Tim Schneider, Sven Thömmes und Nikolas Schemer in höchster Not. Eine Minute später zirkelte Tim Schneider einen Freistoß knapp vorbei.

„Wir sind drin“, wusste Coach Marc Lemmermeyer da. Und in Minute 15 war es so weit: Nach schöner Vorarbeit von Cedric Licht über rechts und Zuarbeit von Nick Hoff und Sven Thömmes war Nikolas Schemer zur Stelle und schob den Ball aus kurzer Distanz ein.

In der Besprechung kurz nach dem Abpfiff war Haags Trainer Marc Lemmermeyer (Zweiter von rechts hinten) voll des Lobes und bescheinigte seiner Mannschaft eine starke Leistung. Einer der Aktivposten war Sven Thömmes (Bild rechts, hier im Duell mit Mülheims Michael Huu Khang. Foto: Andreas Arens

Das gab den Haagern zusätzlich Auftrieb. Allzuoft wusste sich die Mannschaft von Trainer Roland Fuhr nur mit Fouls zu helfen. Eines davon führte in der 23. Minute zum 2:0. Nachdem Robert-Daniel Prode Sven Thömmes im Strafraum von den Beinen geholt hatte, verwandelte Tim Schneider mit seinem 21. Saisontor zum 2:0. In der Folge ging der SG Mittelmosel jeglicher Zugriff verloren. Bis zur Pause war die Fuhr-Elf völlig von der Rolle, kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Eine der vielen starken Kombinationen über Nikolas Schmer, Nick Hoff und Tim Schneider führte in der 35. Minute zum 3:0 durch Sven Thömmes. Zu diesem Zeitpunkt hatte SG-Mittelmoes-Trainer Fuhr bereits gewechselt und wollte mit der Hereinahme von Andrei Petru mehr Stabilität gewinnen. „Wir haben anfangs etwas gebraucht, dann aber immer wieder die Tiefenläufe gesucht – mit Ball und ohne Ball. Das war eine Topleistung“, bilanzierte Haags Coach Lemmermeyer. Nach dem Seitenwechsel konnte sich SGM-Schlussmann Ingo Zimmermann etliche Male auszeichnen, als er sich zunächst bei Schüssen von Licht und Nikolas Schemer erfolgreich streckte (55./56.). Auf der Gegenseite entsendete die SG Mittelmosel mal ein offensives Lebenszeichen, indem Marcel Manderscheid Angreifer Thiel schickte, aber Spielertrainer Kettern aufpasste und klärte (58.). Das Duell Zimmermann gegen die Haager ging weiter: In der 65. Minute rettete er gegen Schneider per Fußabwehr, dann lenkte er das Spielgerät nach Kopfball von Licht spektakulär über die Latte (65.). Chancenlos war der gute Mülheim-Brauneberger Keeper in der 68. Minute. Schneider tankte sich über links durch und schloss mit einem platzierten Flachschuss ab (68.).

Die Partie war (längst) gelaufen, Haag konnte zu Beginn der Englischen Woche Kräfte schonen und frühzeitig Leistungsträger auswechseln. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Gastgeber etwas nach und gestatteten der SG Mittelmosel noch den Ehrentreffer: Von links passte der eingewechselte Ramazan Kardas auf Thiel, der sehr hart und platziert ins linke untere Eck abschloss (74.). Das wollten die Haager dann doch nicht auf sich sitzen lassen und kamen durch den ebenfalls eingewechselten Daniel Alff, der Stephan Berke entwichen war, zum 5:1 (77.).

„5:1 – da kann man sich nicht beschweren. Mülheim-Brauneberg steht ja nicht zu Unrecht da oben“, sagte Haags Goalgetter Schneider und richtete den Blick bereits auf Mittwoch: „Hilscheid ist brutal unangenehm. Doch wir sind fit und wollen auch dort bestehen.“ Ostermontag folgt das nächste Highlight, wenn B-II-Ligist SV Wittlich zum Pokalhalbfinale kommt. „Ich war noch nicht im Halbfinale, geschweige denn im Finale, und da will ich auf jeden Fall hin“, hat Schneider (auch) im Cup noch viel vor.

SG Haag/Dhrontal/Merscheid / Horath – SG Mittelmosel Mülheim-Brauneberg/Bernkastel-Kues 5:1 (3:0)

Haag: Marius Becker – Nils Dohr, Tim Schneider (73. Nico Pfeiffer), Nick Hoff (64. Nuno Renato Medina Livramento da Cruz), Cedrik Licht (69. David Uhl), Christoph Kettern, Niko Schemer, Jan-Luca Martini, Jan Thömmes, Dennis Schemer, Sven Thömmes (64. Daniel Alff)

Mülheim: Ingo Zimmermann – Björn Dietrich (32. Andrei Petru), Gabriel Israel (60. Ramazan Kardas), Robert-Daniel Prode, Viliam Hisem, Stephan Berke, Marcel Manderscheid (73. Björn Olk), Piotr Kepinski, Huu Khang La, Constantin-Razvan Balan (46. Cristian Valomir Dragomir), Pascal Thiel

Schiedsrichter: Andreas Polesz (Klausen) - Zuschauer: 155