Schach : Konzer Schachtalent ist Landesmeister

Konz/Pirmasens Wie Sophie Biermann nach einem verlorenen Auftaktduell am Ende doch noch jubelte und nun auf nationaler Ebene spielt.

In der Altersklasse U18 war Sophie Biermann aus Temmels (Kreis Trier-Saarburg) mit am Start. In ihrer Altersgruppe spielten vier Akteurinnen um den Titel. Insgesamt hatte jede Teilnehmerin sechs Runden zu absolvieren und musste zweimal gegen die gleiche Spielerin kämpfen. Gleich am Anfang verlor Biermann nach über vier Stunden gegen die mehrfache Rheinland-Pfalz-Meisterin Helena Dietz. Sie bewies aber viel Durchhaltevermögen, konnte in den folgenden Runden alles gewinnen und wurde am Ende noch Siegerin, da ihre Kontrahentin in der letzten Runde gegen Samira Schotthöfer nicht über ein Remis hinauskam.