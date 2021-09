Benefizfußball : In Mehring soll der Spendenrekord fallen

Sie sind bereit für das Benefizspiel in Mehring und hoffen auch durch die Versteigerung handsignierter Originaltrikots von Chelseas Kai Havertz und Jan Thielmann vom 1. FC Köln auf einen hohen Spendenerlös (von links): Volker Weich (Kicker gegen Krebs), Hermann-Josef Ganser (Koordinator Lotto-Elf), Jochen Conrad und Daniel Weber (beide von den Kickern gegen Krebs) sowie Lotto-Elf-Trainer Hans-Peter Briegel. Foto: Andreas Arens

Mehring Sie waren einst Welt- oder Europameister, spielten jahrelang auf Topniveau in der Fußball- Bundesliga – und wollen demnächst mithelfen, dass bei einem Benefizspiel an der Mittelmosel viele zehntausend Euro für den guten Zweck zusammenkommen. Für einen 15-Jährigen ist die Partie am 22. September etwas ganz Besonderes.

51 000 Euro: Das ist die höchste Summe, welche die Lotto-Elf bislang für den guten Zweck eingespielt hat. Dieser Topwert datiert aus dem Jahre 2007, als die mit vielen früheren Nationalspielern und Ex-Bundesligaprofis gespickte Mannschaft in Löf an der Untermosel für die Aktion „Helft Martin“ am Ball war. Wenn die vom zweifachen Vizewelt- und 1980er Europameister Hans-Peter Briegel trainierte Prominentenelf am Mittwoch, 22. September, ab 19 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Mehring gegen die Kicker gegen Krebs antritt, soll dieser Spendenrekord gebrochen werden.

Es geht um die Unterstützung der Hochwasseropfer in Kordel an der Kyll und Dernau an der Ahr („Hilfe nach der Flut“) sowie um Gelder zugunsten der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz. Dabei hofft Benefizspiel-Initiator Daniel Weber auf einen Betrag, der die bisherige Bestmarke sogar deutlich übertreffen könnte. „Es sind schon viele Spenden eingegangen, und wir befinden uns bereits jetzt auf stattlichem fünfstelligen Niveau“, ließ das Kicker-gegen-Krebs-Mitglied während der Pressekonferenz am Montag im Clubhaus des SV Mehring durchblicken.

Info 2,6 Millionen Euro für den guten Zweck eingespielt Begonnen haben die Spiele der Lotto-Elf im Jahre 1999, als der damalige Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, Hans-Peter Schössler, diese Idee in die Tat umsetzte. Seitdem kicken die Fußballstars von einst in Rheinland-Pfalz für den guten Zweck. In den bisherigen 245 Partien haben die prominenten Kicker und die ausrichtenden Vereine rund 2,6 Millionen Euro für verschiedene gemeinnützige Projekte, Institutionen und karitative Einrichtungen eingespielt. Auch vielen Menschen, die durch Schicksalsschläge wie Unfälle oder Krankheiten in Not geraten sind, konnte so geholfen werden. Beim Benefizspiel in Mehring wird der aktuelle Lotto-Elf-Rekordspieler, der frühere Kölner Bundesligaprofi Stephan Engels, zum 158. Mal dabei sein. Trainer Hans-Peter Briegel kommt mittlerweile auf 120 Einsätze.

Weitere Erlöse soll es unter anderem auch durch Trikotversteigerungen (teils über die Online-Plattform www.unitedcharity.de) geben. Ein von allen Spielern des Champions-League-Gewinners FC Chelsea unterschriebenes Kai-Havertz-Jersey wartet dabei ebenso auf einen spendablen Abnehmer, wie etwa auch handsignierte Trikots der deutschen Nationalmannschaft, des FC Bayern München und des 1. FC Köln, das der aus Föhren stammende Geißbockelf-Profi Jan Thielmann zur Verfügung gestellt hat.

Im Mittelpunkt des Pressegesprächs in Mehring stand Lotto-Elf-Trainer Hans-Peter Briegel. „Wir freuen uns, auch hier mit dem Fußball helfen zu können und wollen den Zuschauern ein paar Leckerbissen auf dem Platz bieten“, betonte die mittlerweile 65-jährige „Walz aus der Pfalz“, die einst den 1. FC Kaiserslautern verließ, um mit Ende 20 noch in Italien Karriere zu machen – 1985 wurde er mit Hellas Verona sensationell Meister der Serie A und drei Jahre später mit Sampdoria Genau Pokalsieger.

In Mehring wird er unterstützt vom inzwischen im württembergischen Aalen lebenden und aus Rittersdorf bei Bitburg stammenden Ex-Bundesliga- und Europacuptorjäger Edgar Schmitt, der als Teammanager fungiert.

Auf der Mehringer Lay wird Briegel eine Elf coachen, deren Zug­pferde der 1990er Weltmeister Guido Buchwald und Stefan Kuntz, 1996 Europameister mit der DFB-Elf, sein sollen. Weitere frühere Nationalspieler wie Dariusz Wosz, Stephan Engels, David Odonkor sowie der langjährige polnische Internationale Tomasz Waldoch sind ebenso angekündigt – genauso wie Moderator und Comedian Guido Cantz, der in der Lotto-Elf immer wieder mal sein auch vorhandenes fußballerisches Talent unter Beweis stellt und „hervorragend in unsere Mannschaft passt“, wie Lotto-Elf-Koordinator Hermann-Josef Ganser weiß.

Auf der Gegenseite stehen regionale Kicker-Größen von einst, darunter Kicker-gegen-Krebs-Initiator Uwe Heinsdorf, und auch der Ex-Salmrohrer Jochen Conrad sowie der Mehringer Volker Weich – beide fiebern dem Duell am übernächsten Mittwoch bereits entgegen, wie sie versicherten: „Klar wollen wir uns teuer verkaufen und ein ordentliches Ergebnis erzielen. Über dem sportlichen Ehrgeiz steht aber der gute Zweck.“ Und hart werde sowieso nicht gespielt, unterstreicht Weich: „Bei uns gibt es ein Grätschverbot. Das gilt natürlich auch für das Benefizspiel.“

Einer, der erst 15 Jahre jung ist, dürfte dem Match am 22. September ebenso besonders gespannt entgegenblicken: Schiedsrichter wird der in Trier-Feyen lebende, aber für den SV Mehring pfeifende Sören Speckter sein.

Ob Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Organisatoren, Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag als Schirmherrin oder natürlich auch die zahlreich erwarteten Zuschauer: Alle wollen sie mithelfen, dass die neue Spenden-Bestmarke erreicht wird.