Fußball-Rheinlandpokal : Erste Runde: Eintracht Trier muss ran – Freilos für Salmrohr

Trier/Salmrohr Das hat es seit zig Jahren nicht mehr gegeben. Eintracht Trier wird im Fußball-Rheinlandpokal der Saison 2020/21 bereits in der ersten Runde eingreifen. Nach der vom Fußballverband Rheinland bekanntgegebenen Auslosung tritt der SVE beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Speicher an. Triers künftiger Oberliga-Konkurrent FSV Salmrohr hat dagegen ein Freilos – genauso wie der FV Engers und der FC Karbach.

Die Freilose wurden laut Verband unter den Oberligisten ausgelost. Ebenfalls noch Pause hat Regionalligist Rot-Weiß Koblenz als gesetztes Team. Insgesamt sind in der ersten Runde 60 Partien angesetzt, die laut Rahmenterminplan am letzten August-Wochenende ausgetragen werden sollen. Änderungen sind aber noch möglich. Ohnehin stehen wegen noch ausstehender Kreispokalspiele der Vorsaison – unter anderem in den Kreisen Mosel, Trier-Saarburg und Eifel – noch nicht alle Teilnehmer fest.