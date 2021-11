Basketball : „Sensationell“: MJC Trier feiert Coup

Klare Sache: MJC-Spieler Henrik Konermann ist auch in dieser Szene nicht zu stoppen. Bengt Heinen (links) und die TVG-Baskets unterliegen im Stadtderby deutlich. Foto: ULI KAURISCH

Basketball-Übersicht: Oberliga-Korbjägerinnen überraschen in Saarbrücken – Team Saar-Mosel stark formverbessert.

Regionalliga Damen: ASC Theresianum Mainz II - MJC Trier 48:62 (31:40)

Auch in Mainz wurde die weiße Weste der MJC Trier nicht bekleckert. Mit einem verdienten, allerdings hart erarbeiteten Sieg, kehrte man aus der Landeshauptstadt zurück. „Wir haben uns wie schon in den vergangenen Spielen zu Beginn sehr schwer getan“, so Trainer Michael Edringer. Ein anderes Bild bot sich in der zweiten Halbzeit. „Unsere Defense war auf einem ganz anderen Level“, so Edringer. „Auch, wenn wir im Angriff immer noch nicht getroffen haben.“

2. Regionalliga Herren: TuS Makkabi Frankfurt - Gladiators Trier II 99:86 (57:32)

Das junge Trierer Team hatte anfangs Probleme mit der physischen und harten Spielweise der Gastgeber. In der Pause fand Trainer Kevin Ney die richtigen Worte, sodass die Mannschaft mutig und aggressiv ins dritte Viertel startete und man es schaffte, den Abstand auf sieben Punkte zu verkürzen. Stark war hier vor allem Tom Demmer, der viele Würfe gut herausgespielt und auch getroffen hat. Zu einem Sieg sollte es für die Trierer aber nicht (mehr) reichen.

Oberliga Herren: MJC Trier - TVG Baskets Trier 71:33 (37:16)

Schon nach fünf Minuten stand fest, dass dieses Derby nur einen Sieger haben konnte. 28:9 stand es nach dem ersten Viertel für die Gastgeber, 37:16 zur Halbzeit.TVG-Coach Stephan Schmitz bilanzierte trotz der Pleite: „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, die obwohl unsere drei größten Spieler wegen Krankheit oder Verletzung gefehlt haben, nie aufgehört haben zu kämpfen. Auch, wenn das Ergebnis von 71:33 des mit Spannung erwarteten Stadtderbys eindeutig war, zeigte sich MJC-Trainer Andreas Warmke mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht zufrieden: „Wir haben einfach zu viele Bälle weggeworfen. Er gönnte allen Spielern die gleiche Einsatzzeit, ohne dass ein Bruch ins Gefüge kam.

MJC: Bretz 1, Gipson 3, Graser 8, Henter 7, Hubor 1, Konermann 14, Laudor 16, Maier 10, Soens 11, Spang 0.

TVG: Baumann 12, Degen 5, Frössler 2, Heinen 3, Holstein 4, Jöchel 4, Linz 3, Strauß 0.

Oberliga Damen: ATSV Saarbrücken - MJC Trier II 50:55 (29:27)

„Sensationell“, lautet die kurze Zusammenfassung des MJC-Sieges beim Tabellenführer und großen Favoriten ATSV Saarbrücken. Noch am Ende des dritten Viertels lagen die Gäste aus Trier mit zehn Punkten in Rückstand, bevor mit einem sehr guten letzten Viertel die Wende gelang. Sehr erfreut war Trainer Tom Thiedemann, dass mit Ulrike Maerz eine erfahrene Spielerin die Mannschaft unterstützte. Aus dem siegreichen Team hob Thiedemann Katharina Bieg und Nele Schnabel heraus.

Balbo 14, Bieg 13, Hormisch 0, Maerz 11, Meyer 0, Schnabel 10, Schwarz 2, Sinning 5

Landesliga Herren: MJC Trier II - SG Lützel-Post Koblenz III 76:54 (49:28)

Von Beginn an dominierten die Gastgeber die Landesligapartie und setzten die Gäste aus Koblenz mit intensiver Verteidigung unter Druck. Im Angriff sorgten die Trierer dank gut organisierter Struktur für Korberfolge. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, die sich endlich für die gute Trainingsarbeit belohnt hat“, so Trainer Max Koch.

Bottermann 5, Brixius 2, Ellwart 10, Friedrich 22, Gipson 15, Hoffmann 11, Moltschanow 0, Nyamdorj 4, Porr 3, Rass 4.

TG Konz - BBV Lahnstein 88:61 (39:30)

Die disziplinierte Defense der Big Men und die druckvolle Abwehr der Konzer Guards auf den ballführenden Spieler waren der Schlüssel zum Sieg. Insgesamt war es eine starke Teamleistung, mit der man auch kurze Schwächephasen überbrücken konnte. Die neu einstudierten Offensiv-Systeme der TG funktionierten stellenweise bereits sehr gut.

NBBL: Young Gladiators Trier - ART Düsseldorf 72:91

Gegen die ungeschlagenen Gäste aus Düsseldorf hatte das Nachwuchsteam der Gladiators körperlich wenig entgegenzusetzen, da man auch lediglich mit dem jüngeren Jahrgang antrat. In die Pause ging Trier mit einem Rückstand von 16 Punkten, startete mit voller Energie ins dritte Viertel und kämpfte sich auf eine einstellige Differenz heran. Es reichte aber nicht, da die Spieler bereits am Vortag im Herrenbereich mitgewirkt hatten und die Kräfte fehlten. „Alles in allem ein akzeptables Ergebnis für uns, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir lediglich mit dem jüngeren Jahrgang angetreten sind“, so Trainer Kevin Ney.

JBBL: ASC Theresianum Mainz – Young Gladiators Trier 68:65

In der ersten Halbzeit hatte das junge Gladiatoren-Team 28 Punkte durch Korbleger der Gastgeber zugelassen, passte sich dabei dem passiven Mainzer Spiel an. In der zweiten Hälfte steigerten sich die Trierer. Es reichte am Ende aber nicht mehr zur Wende. Trainer Pascal Heinrichs: „Spielentscheidend war die erste Halbzeit. In der zweiten Hälfte hat unsere Mannschaft verstanden, dass wir unser eigenes Spiel spielen müssen.“

Young Gladiators Trier gegen Bayer Giants Leverkusen 54:100

Wie erwartet gab es für Trier eine hohe Niederlage gegen die Gäste aus Leverkusen. Obwohl das Team sehr gut ins Spiel gestartet war und eine hohe Intensität zeigte, fiel man in der zweiten Hälfte in ein Loch. Trainer Heinrichs: „Es war schön zu sehen, dass die Mannschaft in der ersten Hälfte gut mithalten konnte.“

WNBL: Flying Towers Speyer - Basketball Team Saar-Mosel 86:68 ( 38:27)

„Nicht nur das Ergebnis liest sich viel besser als in den vergangenen Wochen“, so Trainer Rouven Behnke. „Für uns hat sich das Spiel, wie ein Sieg angefühlt.“ Bis zum letzten Viertel war der Rückstand des Saar-Mosel-Teams fast durchgehend einstellig. Erst dann setzte sich die physische Überlegenheit der Gastgeberinnen durch. Behnke fehlten wieder einige Spielerinnen. „Sollten wir irgendwann komplett sein, können wir auch mal einen Gegner in die Knie zwingen“, so die Hoffnung des Trainers.

Weibliche U16-Oberliga: 1.FC Kaiserslautern gegen MJC Trier 31:101 (13:45)

„Ich habe eine stärkere Gegenwehr erwartet“, so MJC-Trainerin Denise Kirsche. „Wir haben sehr gut gespielt, angeführt von einer an diesem Tag überragenden Amelie Kreuzfeld.“ Kirsche sieht aber den Erfolg als Ergebnis einer sehr guten Mannschaftsleistung in Offensive und Defensive: „Ich bin stolz, dass meine Mädels meine Vorgaben gut umgesetzt haben und wir auch in dieser Höhe verdient gewonnen haben.“