Salmrohr : Starke letzte halbe Stunde reicht FSV Salmrohr nicht

Salmrohr Fußball-Oberligist unterliegt Waldalgesheim mit 1:2.

Vergeblich hatten sie beim FSV Salmrohr darauf gehofft, sich mit dem ersten Heim-Punktgewinn der aktuellen Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf das Derby am Samstag, ab 14 Uhr, bei Spitzenreiter Eintracht Trier einzustimmen. Was Trainer Lars Schäfer und seinem Team nach dem 1:2 (0:1) am Mittwochabend gegen Waldalgesheim aber zuversichtlich stimmt: Im Vergleich mit dem Tabellendritten waren die Salmrohrer am Ende drauf und dran, trotz der Nackenschläge zu Beginn der beiden Halbzeiten noch den Ausgleich zu erzielen. In der 82. Minute hatte Daniel Bartsch mit einem Pass in die Tiefe die zum Schluss immer wackligere Defensive der Rheinhessen ausgehebelt und Anton Moroz bedient. Der stand frei vor Waldalgesheims Torwart Pasquale Patria, schloss aber zu hektisch ab und drosch den Ball in den Salmrohrer Abendhimmel. „Erst kassieren wir ein Eigentor gegen einen Gegner, der nicht viele Chancen braucht, um später sogar mit 2:0 in Führung zu gehen, und bei uns fehlt es an Kleinigkeiten und der letzten Genauigkeit“, bilanzierte Mittelfeldspieler Julian Bidon, der erstmals nach seiner abgeklungenen Muskelverhärtung im Oberschenkel wieder mitwirkte.