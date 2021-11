Rollstuhlbasketball : Schlechter Start, bitteres Ende

Frankfurt Acht-Punkte-Niederlage für die Doneck Dolphins Trier bei den ING Skywheelers in Frankfurt.

(teu) „Es war mehr drin“, sagt Dirk Passiwan. Mit 69:67 verloren die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier am Samstag Abend in Frankfurt gegen die ING Skywheelers. Damit fallen die Bundesligisten von der Mosel auf den vorletzten Tabellenplatz zurück.

Nach dem emotionalen Heimsieg gegen Wiesbaden eine Woche zuvor startete das Team von Spielertrainer Passiwan mit 10:17 wie schon so oft in dieser Saison mit einem Rückstand im ersten Viertel in die Partie. Im Mittelteil stoppten die Delfine den Höhenflug der Skywheelers. „Im zweiten und dritten Viertel haben wir gut gespielt. Aber dann haben wir komplett den Faden verloren“, bedauert Passiwan. Siebeneinhalb Minuten vor dem Schlussgong stand es 51:51 ausgeglichen. Dann gelang den Dolphins mehr als sechs Minuten lang kein Korb mehr aus dem Spiel heraus. „Im letzten Viertel haben wir zu viele Fehler gemacht, besonders in den letzten sieben, acht Minuten“, analysiert der Coach.

Positiv: Trotz 15-Punkte-Rückstand kurz vor Spielende, kämpften die Dolphins weiter. Die Moral werden sie am kommenden Samstag (6. November, 16 Uhr) brauchen. Dann kommt der Tabellenführer und deutsche Rekordmeister RSV Lahn-Dill in die Halle am Mäusheckerweg. Das Team aus Wetzlar besiegte am vergangenen Wochenende den bisher ungeschlagenen Titelverteidiger Thuringia Bulls (Elxleben/Thüringen) in einer dramatischen Partie 71:69. „Das wird ein Spiel, um sich weiter zu entwickeln“, blickt Passiwan voraus.