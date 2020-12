Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Krisenstimmung hat sich aufgelöst

Trier Die Moselaner besiegen Karlsruhe und schaffen nach Pleitenserie die Kehrtwende.

Sechs Spiele in nur 19 Tagen: Das durch coronabedingte Pausen zusammengepresste Programm der Römerstrom Gladiators Trier hatte es jüngst in sich. Drei Niederlagen musste das Team von Trainer Marco van den Berg vor der Partie am Samstag gegen die Karlsruhe Lions einstecken. „Da kam schon Krisenstimmung auf“, berichtet der Trierer Headcoach – um nach dem klaren 82:62 über die Gäste aus der Fächerstadt festzustellen: „Die hat sich jetzt aufgelöst.“

Grund, es über die Feiertage etwas ruhiger angehen zu lassen, sieht van den Berg aber nun überhaupt keinen: „Wir haben noch einiges an Nachholbedarf aus der Zeit, in der wir in Quarantäne waren. Einige Spieler haben aufgrund von Verletzungen sowieso noch Rückstand, und es gilt, einen neuen Mann wie Matt Freeman weiter zu integrieren.“ Deshalb bittet er seine Schützlinge selbst noch am Vormittag von Heiligabend zu einer Übungseinheit. „Wir werden bis dahin täglich teilweise bis zu drei Einheiten mit insgesamt je fünf Stunden absolvieren“, kündigte van den Berg nach dem Sieg gegen Karlsruhe an. Seine Mannschaft muss noch einmal in diesem Jahr ran – am Mittwoch, 30. Dezember, in Schwenningen.