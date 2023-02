TV-Sportlerwahl 2022 : Das sind Ihre Athleten, Teams und Trainer des Jahres! (Bilder/Video)

Trier Sie haben eifrig gewählt – und hier sind die Sieger in den acht Kategorien. Geehrt wurden die Gewinner und Platzierten am Donnerstagabend bei einer feierlichen Preisverleihung im Kurfürstlichen Palais in Trier.

Mit der TV-Sportlerwahl den regionalen Top-Sport gebührend ins Rampenlicht zu hieven – dieses Ziel ist auch bei der 17. Auflage erreicht worden. 43.701 abgegebene Einzelstimmen für die 40 Nominierten in den acht Kategorien zeugen vom großen Interesse, auf das die Publikumswahl auch für das Jahr 2022 gestoßen ist.

Die Sieger und Platzierten wurden am Donnerstagabend bei einer Gala im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais in festlichem Rahmen geehrt. „Dabei gewesen zu sein ist wichtiger als die Frage, ob ich auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten oder fünften Platz gelandet bin. Die Kunst bei der Sportlerwahl ist es, überhaupt in die Endauswahl zu kommen“, sagte Sportlerwahl-Initiator Rainer Düro, Präsident des Ironman-Clubs Trier – ein Leitgedanke, den die Nominierten bei der Ehrung auch mit Leben füllten. Der Schirmherr, Trier-Saarburgs Landrat Stefan Metzdorf, verneigte sich verbal vor allen Sportlern: „Immer wieder von vorne beginnen, immer wieder aufs Ganze gehen – davor habe ich höchsten Respekt.“

Der Ironman-Club Trier richtet zusammen mit dem Trierischen Volksfreund und der Europäischen Sportakademie die Abstimmung aus, bei der die Bevölkerung mit ihren Stimmen über die Sieger entscheidet.

Und wer hat nun gewonnen? Schiedsrichter als Buhmänner – das gilt nicht bei der TV-Sportlerwahl! Nachdem in den Jahren 2006 und 2008 der damalige Fifa-Referee Herbert Fandel als Sportler des Jahres in der Region Trier gekürt wurde, hat nun fürs Jahr 2022 in der Sportlerinnen-Kategorie Schiedsrichterin Naemi Breier das Rennen gemacht – mit deutlichem Vorsprung. Sie widmete den Erfolg der gesamten Gilde der Unparteiischen vor Ort. Gleichzeitig kann der Gewinn des Konstantin-Preises vielleicht auch zur Aufmunterung beitragen. Breier, die an Krücken zur von Björn Pazen moderierten Gala erschien, fällt durch eine Sprunggelenksverletzung, die sie sich jüngst im Testspiel zwischen Eintracht Trier und dem FK Pirmasens zugezogen hat, für den Rest der Saison aus.

Während die Drittliga-Handballerinnen der HSG Wittlich bei den Mannschaften und Marc Kowalinski bei den Trainern ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigten, gibt’s in den anderen sechs Kategorien neue Siegerinnen und Sieger. Während Breier, der Erste bei den Nachwuchssportlern - Handballer Philipp Alt -, die Jugend-Basketballer des TVG Baskets Trier und Yvonne Engel als Seniorensportlerin des Jahres erstmals in den Genuss des begehrten Konstantin-Preises kamen, kennen Rebecca Bierbrauer (siegte bei den Nachwuchssportlerinnen zum zweiten Mal nach 2019) und Jens Roth (nun vierfacher Sportler des Jahres) dieses Gefühl bereits.

Hier gibt’s den Überblick zu allen Kategorien:

Rebecca Bierbrauer - Nachwuchssportlerin des Jahres:

Deutsche U-20-Meisterin im Crosstriathlon beim Heimspiel in Trier und der nationale Juniorinnen-Duathlon-Titel auf der Straße: 2022 sammelte Rebecca Bierbrauer von Tri Post Trier zwei nationale Medaillen. Daneben verhalf sie dem TSV Amicitia Viernheim zum fünften Platz in der Triathlon-Bundesliga. Zudem war sie beste Nachwuchsläuferin im Rheinland über 5000 und 10.000 Meter.

Die Top fünf:

Rebecca Bierbrauer (Tri Post Trier, Crosstriathlon/-duathlon) 25,52 Prozent

Nele Anton (LG Bernkastel-Wittlich, Leichtathletik) 21,83 Prozent

Lea Millen (Kylltalheber Ehrang, Gewichtheben) 19,49 Prozent

Magdalena Benzmüller (SSV Trier, Schwimmen) 19,20 Prozent

Anna-Sophie Schmitt (Salmtal/Saar 05 Saarbrücken, Leichtathletik) 13,96 Prozent

Philipp Alt – Nachwuchssportler des Jahres:

Philipp Alt ist mit den renommierten Rhein-Neckar Löwen deutscher A-Jugend-Handball-Meister geworden. Auch auf anderem Untergrund hinterlässt der Trierer, der mit dem Handball erst als Zehnjähriger begonnen hatte, Spuren: Alt nahm mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft an der Beachhandball-WM auf Kreta teil.

Die Top fünf:

Philipp Alt (Trier/Rhein-Neckar Löwen, Handball) 27,05 Prozent

Alexander Studert (LG Bernkastel-Wittlich, Leichtathletik) 23,45 Prozent

Jan Stölben (SLV Ernstberg, Skilanglauf) 19,65 Prozent

Valentin Wiering (RV Treviris Trier, Rudern) 17,10 Prozent

Maximilian Bamler (Riol, Wakeboard) 12,75 Prozent

U 14 des TVG Baskets Trier – Nachwuchsmannschaft des Jahres:

Die Qualifikation für die Vorrunde der Deutschen Meisterschaft der männlichen U14 war ein kaum zu erwartender Erfolg für die Nachwuchs-Basketballer des TVG Baskets Trier. Damit gehörte das Team, das zuvor ungeschlagen Oberligameister geworden war und bei den Regionalligameisterschaften den Vizetitel gewonnen hatte, zu den 16 besten U14-Mannschaften in Deutschland.

Die Top fünf:

TVG Baskets Trier (männliche U 14, Basketball) 22,41 Prozent

TuS Issel (B-Juniorinnen, Fußball) 21,68 Prozent

Eintracht Trier (U 19, Fußball) 20,89 Prozent

PST Trier (U-20-Team männlich, Leichtathletik) 19,99 Prozent

SSV Trier (Nachwuchs-Team, Wasserspringen) 15,03 Prozent

Marc Kowalinski – Trainer des Jahres:

Vom deutschen Spitzenläufer zum Vereins- und Bundestrainer: Der ehemalige deutsche 1500-Meter-Vizemeister Marc Kowalinski schwört auf die Kräfte, die auch in der Einzelsportart Leichtathletik in der Gemeinschaft freigesetzt werden. Landesmeistertitel und Bronze bei der Deutschen Meisterschaft für das Nachwuchs-Straßenlaufteam des PST Trier sind erste Erfolge.

Die Top fünf:

Marc Kowalinski (PST Trier, Leichtathletik) 29,05 Prozent

Fabian Mohsmann (FC Hochwald Zerf, Fußball) 21,07 Prozent

Sascha Baschin (Kampfsportakademie Trier/Föhren, Kickboxen) 21,03 Prozent

Sabrina Pütz (PST Trier, Taekwondo) 15,43 Prozent

Michel Beautier (TG Konz, Volleyball) 13,42 Prozent

Naemi Breier – Sportlerin des Jahres:

Zwei Aufstiege in einer Saison: Wovon Fußballteams nur träumen können, ist bei den Unparteiischen möglich. Naemi Breier aus Zerf ist solch ein Karrieresprung gelungen. Sie ist zum Kreis der festen Schiedsrichterinnen in der Frauen-Bundesliga gestoßen. Und nicht nur das: Breier ist auch die erste Schiedsrichterin aus dem Fußballverband Rheinland, die in der Herren-Regionalliga pfeift.

Die Top fünf:

Naemi Breier (FC Hochwald Zerf, Fußball-Schiedsrichterin) 42,74 Prozent

Hannah Ludwig (Traben-Trarbach/Team Canyon-SRAM, Radsport) 16,24 Prozent

Marie Teusch (Wittlich/Bayer Leverkusen, Handball) 15,03 Prozent

Chiara Bermes (LT Schweich, Leichtathletik) 13,52 Prozent

Maike Hausberger (Butzweiler/BPRSV Cottbus, Para-Radsport) 12,47 Prozent

Jens Roth – Sportler des Jahres:

Drei Jahre hat der für Tri Post Trier startende Jens Roth auf seinen sechsten deutschen Meistertitel im Cross-Triathlon warten müssen – 2022 war es so weit: In Zittau setzte er sich wieder an die nationale Spitze. Im Frühjahr wurde Roth zudem Deutscher Vizemeister im Crossduathlon. Krönender Abschluss war sein erster Sieg in der weltweiten Xterra-Serie beim Rennen auf Sardinien.

Die Top fünf:

Jens Roth (Tri Post Trier, Crosstriathlon/-duathlon) 30,08 Prozent

Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel, Leichtathletik) 24,11 Prozent

Tim Brang (Esch/DLRG Schloß Holte-Stukenbrock, Rettungsschwimmen) 18,11 Prozent

Miguel Heidemann (Hockweiler/B&B Hotels-KTM, Radsport) 16,51 Prozent

Dennis Zenz (Klausen/Red-Bull-Juniorteam, Motorsport) 11,19 Prozent

Yvonne Engel – Seniorensportlerin des Jahres:

Alle Farben: Nach Bronze und Silber bei Deutschen Meisterschaften über zehn Kilometer machte die 45-jährige Leichtathletin Yvonne Engel vom LT Schweich mit dem Gewinn des nationalen Titels über die Halbmarathondistanz innerhalb von einer Woche einen Medaillensatz komplett. Engel sicherte sich mit persönlicher Bestzeit von 1:23,05 Stunden in Ulm den Sieg bei den 45- bis 49-Jährigen.

Die Top fünf:

Yvonne Engel (LT Schweich, Leichtathletik) 29,88 Prozent

Mareike Metz (PST Trier, Leichtathletik) 28,08 Prozent

Kai Merten (TG Konz, Leichtathletik) 15,75 Prozent

Helga Bousonville (ETuS Konz 09, Tischtennis) 14,18 Prozent

Lillian Pfluke (RSC Prüm, Radsport) 12,11 Prozent

Handball-Frauen HSG Wittlich – Mannschaft des Jahres:

Dank eines sehr großen Teamspirits gelangten die Handball-Frauen der HSG Wittlich frühzeitig ans Ziel der Träume. Sie schafften vorzeitig den direkten Klassenerhalt in der 3. Liga. Auch in der aktuellen Spielzeit ist Geschlossenheit und Kampfgeist gefragt – angesichts eines enormen Verletzungspechs, das gleich mehrere Stammspielerinnen außer Gefecht setzt.

Die Top fünf:

HSG Wittlich (Frauen-Handball) 29,05 Prozent

Eintracht Trier (Fußball) 21,07 Prozent

Ü 40 MJC Trier/Trimmelter SV (Basketball) 21,03 Prozent

SK Eifelland Gilzem (Sportkegeln) 15,43 Prozent

