Eifel-Mosel Bären zwischen Hoffen und Bangen

Zwei Spiele in der Hessenliga-Vorrunde verbleiben den Eifel-Mosel Bären noch: An diesem Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, treten die Eishockey-Spieler aus der Region Trier bei den Löwen Frankfurt an. Mit einem Punktgewinn könnten sich die Bären sofort das Playoff-Ticket sichern.