Unfall bei Kinderbeuern : Radfahrer angefahren und leicht verletzt

Kinderbeuern/Ürzig Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen einen Radfahrer übersehen und angefahren. Dieser wurde leicht verletzt.

Der 57-jährige Radfahrer war laut Polizei am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der L 58 von Kinderbeuern in Richtung Ürzig unterwegs.

Wegen der tiefstehenden und stark blendenden Sonne übersah ein in die gleiche Richtung fahrender 46-jährigen Autofahrer den Mann und fuhr ihn an. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.