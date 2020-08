Versuchte Brandstiftung : Betrunkener zündet Schuhe vor Saarburger Seniorenresidenz an

Saarburg Ein offenbar betrunkener Mann hat am frühen Sonntagmorgen vor einer Seniorenresidenz in Saarburg seine Schuhe angezündet. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.

Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr in der Kahrener Straße in Saarburg zu dem Vorfall. Ein offenbar stark alkoholisierter junger Mann zündete dort in Höhe des Einganges zur Seniorenresidenz St. Franziskus seine Schuhe an: Er zog sie aus, nahm trockene Äste einer benachbarten Hecke, riss einen Stofffetzen aus seiner Jeans und zündete alles in unmittelbarer Nähe eines am Gehweg geparkten Autos an. Dabei wurde er von einem Bewohner der Residenz beobachtet.