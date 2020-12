Blaulicht : Brand in Trierer Kellerwohnung - Feuerwehr bringt zwei Bewohner in Sicherheit

Foto: TV/Frank Göbel

Update Trier-Pfalzel In Trier-Pfalzel ist es an Heiligabend zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus gekommen. Zwei Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.