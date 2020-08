Täter nutzen Unachtsamkeit des Fahrers aus : Diebe stehlen Geldbörse in Gillenfeld

Gillenfeld Dreiste Diebe waren am Montag in Gillenfeld am Werk.

Unbekannte haben am Montag, 24. August, in Gillenfeld eine Geldbörse aus einem Transporter gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Wagen gegen 13 bis 13.30 Uhr in der Dörrwies abgestellt, seinen Geldbeutel im Innenraum abgelegt und sich vom Fahrzeug abgewandt. Diesen Moment nutzten die Diebe, um zuzugreifen.