Raub vereitelt Mann schlägt fünf Angreifer am Moselradweg in die Flucht

Trier · Unbekannte haben am Sonntagabend versucht, einen Mann am Moselradweg in Trier zu überfallen. Der Vorfall endete für die fünf Angreifer jedoch anders als erwartet.

29.03.2023, 11:51 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder