Einbruch : Einbrecher stehlen Räder und lassen sie dann stehen

Tawern Unbekannte sind im Lauf der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober laut Polizei in eine Garage und das dazugehörige Wohnhaus in der Straße Luxemburger Ring in Tawern eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese hätten zunächst die Tür zur Garage aufgebrochen und ein E-Bike sowie drei weitere hochwertige Fahrräder mitgenommen. Im Anschluss gelangten sie über ein Kellerfenster in das Anwesen und stahlen dort unter anderem mehrere elektronische Geräte.

Die Bestohlenen hatten jedoch Glück im Unglück: Aus unbekannten Gründen ließen die Täter das E-Bike und die drei Fahrräder an einem Feldweg in unmittelbarer Nähe des Hauses zurück. Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Ermittler dennoch auf rund 8000 Euro.