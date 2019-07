Beschädigung : Fahrerseite komplett zerkratzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues Eine unliebsame Überraschung erlebte eine Besucherin am Samstagabend in Bernkastel-Kues. Die Frau aus dem Rheinland hatte ihren silbernen BMW in der Cusanusstraße vor der Cusanus Apotheke abgestellt, um sich anschließend in der nahegelegenen Eisdiele einen Eisbecher schmecken zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass Beifahrerseite des Autos nahezu über die gesamte Länge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Der Schaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen, schätzt die Polizei.