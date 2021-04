Unfall : Autofahrer bei Kollision leicht verletzt

Morbach Zwei Fahrer sind am Dienstag um 5.40 Uhr bei einem Unfall im Bereich der Einmündung B 327/B 269 leicht verletzt worden.

Ein 21-Jähriger befuhr die B 327 aus Simmern kommend in Richtung Morbach. An der Einmündung wollte der Fahrer nach links in Richtung Morbach abbiegen.