Brandserie in Trier : Auf frischer Tat ertappt: 36-Jähriger nach Brandstiftung in Haft

Trier Beamte der Polizei Trier haben in der Nacht zum Dienstag zwei Männer in der Innenstadt festgenommen, die ein Feuer gelegt haben sollen.

Die 42- und 36-jährigen Beschuldigten wurden auf frischer Tat in der Simeonstraße ertappt, als sie Altpapierkartons vor einem Ladenlokal entzündeten. Die Einsatzkräfte konnten beide Tatverdächtigen schnell festnehmen und den Brand an der Ausbreitung hindern.

So konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und es entstand kein Schaden am Gebäude.

Seit dem Winter gab es laut Polizei eine Vielzahl größerer und kleinerer Brände von zur Abholung bereitgestellten Altpapierkartonagen in der Trierer Innenstadt. Darunter zwei Brände im Dezember vergangenen Jahres in der Fleischstraße, einen Brand am 23. Juni diesen Jahres in der Jakobstraße, bei welchem ein erheblicher Gebäudeschaden entstand, sowie drei Brände in der Nacht des 18. Augusts.