Indoorplantage : Polizei kontrolliert Radfahrer in Trier-Ehrang und erwischt mutmaßlichen Drogendealer

So sah es in der Wohnung des Drogendealers aus. Foto: TV/Polizei

Trier Bei der Kontrolle eines Radfahrers in Trier-Ehrang hat die Polizei Drogen entdeckt. In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel sowie eine Indoorplantage.

Als die Beamten der Polizeiinspektion Schweich am Mittwoch, 11. November, gegen 19 Uhr einen Radfahrer in Trier-Ehrang kontrollieren wollten, ahnten sie nicht, was sich in den nächsten Stunden abspielen würde.