Polizei sucht Zeugen : Unbekannte lockern Radmuttern an VW Golf

Prüm Das hätte schlimmer enden können: Unbekannte haben die Radmuttern an einem in Prüm abgestellten Auto gelockert. Nur das frühe Eingreifen des Fahrers verhinderte einen Unfall.

Bereits vor einigen Tagen haben Unbekannte die Radmuttern an einem Auto in Prüm gelockert. Am Samstag, 22. August, bemerkte ein Autofahrer laute Geräusche von der Hinterachse seines PKWs, einem VW Golf, als er von der Parkfläche vor der Gartenstraße 11 in Prüm losgefahren war. Das teilt die Polizei am Samstagmorgen mit.