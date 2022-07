Vollbrand : Feuer an Gebäude der Hochschule Trier in Idar-Oberstein - Schaden in Millionenhöhe

Foto: Polizei

Idar-Oberstein Ein Gebäude der Hochschule Trier am Standort Idar-Oberstein hat am späten Montagabend in Flammen gestanden. Laut Polizei ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Was dort passiert ist.

Ein Feuer ist am Abend des 18. Juli gegen 22.30 Uhr in Idar-Oberstein ausgebrochen. Das Gebäude wird von der FH Trier am Standort Idar-Oberstein genutzt.

Beim Eintreffen der Kräfte der Polizei Idar-Oberstein und der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Durch die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten der freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude der BBS Idar-Oberstein und das angrenzende Waldgebiet verhindert werden.

Schaden in Millionenhöhe - 120 Helfer im Einsatz in Idar-Oberstein

Das in Brand geratene Gebäude wurde durch die Flammen stark beschädigt. Es ist von einer Gesamtschadenshöhe im Millionenbereich auszugehen.

Durch das Brandgeschehen wurde niemand verletzt.

Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalinspektion Idar-Oberstein die Ermittlungen aufgenommen.