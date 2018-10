später lesen Polizei Trickdiebe stehlen Mann Geld aus der Jackentasche FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Ein 49-Jähriger ist am Mittwochmittag in einem Supermarkt in Hetzerath Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Er wurde gegen 11.45 Uhr von zwei Unbekannten auf dem Parkplatz des Marktes in der Buhnertstraße durch Gesten darauf aufmerksam gemacht, dass sie taubstumm seien und er sich an einer Unterschriftenaktion beteiligen solle.