Brand : In der Silvesternacht: Löscheinsatz in Trier-Mariahof (Fotos)

Das neue Jahr war noch keine zwei Stunden alt, als in Trier die Feuerwehr gerufen wurde. Ein Müllcontainer war an einem Haus in Brand geraten.

Zu einem brennenden Müllcontainer musste am Neujahrsmorgen gegen 1.45 Uhr die Feuerwehr in die Greiffenklaustraße im Stadtteil Mariahof ausrücken. Als die Feuerwehr eintraf schlugen bereits die Flammen an der Fassade des Gebäudes hoch. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.