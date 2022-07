Durchsuchung : Betrunkener flüchtet nach Verkehrsunfall: Zeuge verfolgt ihn und verhilft der Polizei zu weiterer Entdeckung

Trittenheim/Klüsserath Nach seinem Crash stand die Polizei bei dem mutmaßlichen Unfallfahrer vor der Tür. Dann war zu sehen, dass er etwas auf dem Dach verstecken wollte.

Am Samstag, 30. Juli kollidierte gegen 12.55 Uhr ein roter BMW auf der B 53 in Höhe Klüsserath mit den dortigen Schutzplanken. Ein Zeuge, der den Verkehrsunfall beobachten konnte, stellte bereits vor dem Verkehrsunfall fest, dass der PKW in Schlangenlinien fuhr.