Unfall : Kollision auf der B 269 bei Gonzerath: Ein Auto wird aufs Dach geschleudert (Fotos)

Gonzerath Offenbar war es ein missglücktes Wendemanöver, das auf der B 269 zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Autos führte. Mehrere Personen wurden verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 10.25 Uhr auf der B 269 bei Gonzerath. Nach ersten Informationen wollte ein Fahrzeug aus einem Feldweg heraus auf der Bundesstraße wenden. Dabei übersah die Fahrerin ein anderes Fahrzeug, missachtete die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Einer der PKW wurde in den Graben geschleudert und Überschlug sich. In dem Fahrzeug befanden sich vier Personen. Sie wurden zwar verletzt, aber nach Vorstellung beim Notarzt lehnten sie eine weitere Behandlung im Krankenhaus ab. In dem anderen PKW wurde die Fahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.