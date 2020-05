Blaulicht : Wittlicher Polizei hat viel zu tun – Vermisstensuche, Raub und Drogendelikte

Wittlich Die Polizei Wittlich hatte ein einsatzreiches Wochenende zu bewältigen. Am Samstag gegen 16.30 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich bei einem 42-jährigen Mann im Rahmen einer Personenkontrolle Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Am Sonntag wurde im Laufe des Tages ein Raub zur Anzeige gebracht, der sich tags zuvor ereignet hatte. Ein 19-jähriger Heranwachsender wurde am Samstag gegen 23 Uhr in den Parkanlagen in der Kurfürstenstraße beim Spazierengehen mit seinem Hund von einer größeren Personengruppe angegriffen und erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Später stellte er fest, dass man ihn zudem beraubt hatte.