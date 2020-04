Keine Beute, Zeugen gesucht : Versuchter Einbruch in Gaststätte in Manderscheid

Foto: Polizei

Manderscheid Unbekannte haben n der Nacht von Sonntag, 29., auf Montag, 30. März, versucht, in eine momentan geschlossene Gaststätte am Markt in Manderscheid einzubrechen. Die Täter versuchten, sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen, scheiterten jedoch.

