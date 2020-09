Motord : 100 Jahre Mazda: Die Weltmeister im Querdenken

TRIER Der kleine, aber feine japanische Hersteller steht für weit mehr als nur den Wankelmotor und die Renaissance des Roadsters.

Der unkonventionelle Autobauer aus dem von der Geschichte so furchtbar gebrandmarkten Hiroshima will sich seine Identität auch für die Zukunft bewahren. Noch in diesem Monat wird mit dem MX-30 der erste Stromer vorgestellt. Doch die Mazda-Ingenieure glauben weiterhin fest an die Zukunft des Verbrennungsmotors. Momentan arbeiten in Mazda-Modellen sogenannte Skyactive-X-Motoren. Das sind hoch verdichtete Benziner mit Kompressionszündung. Und zu Hause in Japan arbeitet das Unternehmen mit der Hiroshima University an der Entwicklung eines Kraftstoffes aus Mikroalgen. Ein erneuerbarer Flüssigkraftstoff für eine nachhaltige CO 2 -Reduzierung.