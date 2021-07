Unsere Vereine : Ein Ständchen zum 200. Geburtstag

Neuerburg (red) Unter dem Motto „Musik verbindet uns seit 200 Jahren“ feiert der Musikverein Neuerburg 1821 im Jahr 2021 sein 200-jähriges Jubiläum. Damit ist er der älteste Musikverein in Rheinland-Pfalz und kann auf mehr als 200 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken.

Über die eigentliche „Neuerburger Musik“, wie sie seit jeher in unserem Städtchen genannt wurde, gibt es erste Aufzeichnungen aus dem Jahr 1765. In den Burgpapieren aus diesem Jahr ist von „Musikanten, die zur Kirmes die Heilige Messe und bei der Prozession spielten“ die Rede. Aufzeichnungen aus dem Jahr 1794 zufolge, emigrierten während der Französischen Revolution zwei Familien namens Picard und Tinette aus der Garnisonsstadt Koblenz nach Neuerburg. Es ist anzunehmen, dass die beiden Familienoberhäupter Militärmusiker waren und die Neuerburger Jungen und Männer in der edlen Kunst der Musik ausbildeten.

Am 15. Juli 1821 entsteht aus der „Neuerburger Musik“ der „Neuerburger Stadtmusikverein“. Ein Mitgründer des Vereins war Johann Baptist Zinnen, geboren am 23. Juli 1796 in Neuerburg, der Vater des luxemburgischen Nationalkomponisten Johann Anton Zinnen. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass Johann Baptist Zinnen auch der erste Dirigent des Neuerburger Musikvereins war.

Zu Jahresbeginn 2019 hat Matthias Schons die musikalische Leitung des Musikvereins Neuerburg 1821 übernommen. Seit seiner Kindheit spielt Matthias Tuba und Klavier. Nach dem Abitur studierte er in Siegen Musik und Geschichte auf Lehramt und kehrte nach Abschluss des Referendariats in Bonn in seine Heimat zurück, wo er seitdem als Lehrer am St. Josef-Gymnasium Biesdorf arbeitet. In einem Interview, das der Verein vor kurzem mit ihrem Dirigenten führte, antwortete Matthias Schons auf die Frage, wie er junge Menschen davon überzeugen würde, ein Instrument zu erlernen mit „Kinder müssen bei erfahrenen Musikern sehen und hören, was man mit einem Instrument alles machen kann. Sie sollen ausprobieren und ein Gefühl für die unterschiedlichen Instrumente bekommen. Für jedes Kind gibt es ein Schlüsselerlebnis, warum es ein Instrument lernen will. Deshalb ermutige ich alle Eltern, mit ihren Kindern auf Konzerte zu gehen, damit sie die Faszination von Live-Musik erleben können, und die Schulen und Vereine, den Kindern Instrumente in die Hand zu geben und sie ausprobieren zu lassen.“