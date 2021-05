Ausstellung : Eine Glocke für den Frieden

Saarburg Michael Patrick Kelly zeigt seine Ausstellung #PeaceBell in der ehemaligen Glockengießerei Mabilon in Saarburg.

(red) Das Museum Glockengießerei Mabilon in Saarburg zeigt bis 31. Juli die Ausstellung #PeaceBell von Michael Patrick Kelly. Außerdem zu sehen sind eine Dokumentation über den Entstehungsprozess sowie künstlerische Arbeiten von Michael Patrick Kelly im Rahmen des „Demokratie leben!“-Projekts #HumanDignity des Lokalen Bündnisses für Familie in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Konzipiert und begleitet werden die Ausstellung und das #PeaceBell-Projekt vom artstar Verlag Düsseldorf.

Das Projekt #PeaceBell hat sich von einem Kunstprojekt zu einem umfangreichen Sozialprojekt mit großer Reichweite entwickelt, dessen übergeordnete Thematik der Frieden ist. Entstanden im Jahr 2017 aus Michael Patrick Kellys Idee, eine Glocke aus Kriegsschrott zu gießen, entwickelte sich rund um das Symbol der Glocke ein Projekt, das Brücken zwischen Menschen baut und die Ränder der Gesellschaft zusammenführt. Das Projekt #PeaceBell soll in all seinen Dimensionen darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine Abkehr von Radikalismus und polarisierenden Tendenzen in der Gesellschaft ist und warum Frieden mehr bedeutet, als die bloße Abwesenheit von Waffen.