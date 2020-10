Bühne : Melancholische Reise in die menschliche Seele

Foto: Theater Trier

Trier „Winterreise“, der neue Ballettabend von Ballettdirektor Roberto Scafati, wird am 17. Oktober im Theater Trier uraufgeführt.

(red) „Die Winterreise“, ein Zyklus von 24 Gedichten, vertont von Franz Schubert, ist eine melancholische Reise in die menschliche Seele. Ballettdirektor Roberto Scafati vermischt Schuberts Musik mit der des isländischen Komponisten Jóhann Jóhannsson. Dabei entsteht eine hoch interessante Verbindung zweier Musikstile, bei der sich dichte Atmosphären und intimer Liedgesang abwechseln und so eine ganz einzigartige Wirkung entfalten. Jedes Lied ist ein Bild, eine Erinnerung oder ein Gemütszustand eines namenlosen Wanderers, der durch die winterliche Landschaft streift und seine Seele in der Natur gespiegelt sieht. In „Winterreise“ begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer diesen Wanderer durch Träume, Schmerz und Sehnsucht.

Das Thema der Natur ist allgegenwärtig im Text und der musikalischen Begleitung. Die Romantik, die hier durch alle Noten hindurch scheint, sehnt sich nach der Wiedervereinigung des Menschen mit der Natur. „Die Winterreise“ wurde in einer Zeit geschrieben, die durchdrungen war von den Enttäuschungen nach der französischen Revolution, den Eroberungskriegen Napoleons, die auch die Stadt Trier nachhaltig veränderten. Die Aufklärung verlangte nach der Trennung von Kirche und Staat. Religion wurde zurückgedrängt und damit eine rationale, vom Verstand geführte Zeit eingeleitet. Die Industrialisierung begann das Leben der Menschen zu verändern. Umso logischer erscheint also der Wille, sich dem Gefühl, der Intuition, dem Glauben an Mythen und vor allem der Natur hinzuwenden. Viele Gemälde der Romantik zeigen die Ansicht von Landschaften, nicht von Städten. Man wünschte sich Individualität statt Masse, Gefühl und Leidenschaft statt Technologie. Interessanterweise kann man hier eine Parallele zur heutigen Zeit finden: Die Digitalisierung ist ähnlich der Industrialisierung von damals eine komplette Umwälzung des Lebens.

Auch 2020, etwa 190 Jahre nach der Komposition Schuberts, stehen wir vor der Frage nach der Bedeutung der realen Welt. Ein berührender Ballettabend.

Die Uraufführung ist am Samstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Großen Haus des Theaters Trier.

Weitere Termine:

Sonntag, 18.10.2020, 18:00 Uhr

Freitag, 23.10.2020, 19:30 Uhr

Freitag, 30.10.2020, 19:30 Uhr

Mittwoch, 11.11.2020, 19:30 Uhr Samstag, 14.11.2020, 19:30 Uhr Dienstag, 08.12.2020, 19:30 Uhr Dienstag, 15.12.2020, 19:30 Uhr Samstag, 19.12.2020, 19:30 Uhr Sonntag, 07.02.2021, 18:00 Uhr Sonntag, 21.02.2021, 16:00 Uhr Sonntag, 28.02.2021, 18:00 Uhr Samstag, 15.05.2021, 19:30 Uhr