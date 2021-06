Wildkräuter : Naturpark-Wildkräuter-Genüsse im Frühling

Hermeskeil Die Taubnessel duftet intensiv nach Spinat, hat einen pilzähnlichen Geschmack und ist ein leckeres Wildgemüse.

Die Taubnessel wächst auf allen Bodenarten in Gärten, an Zäunen, neben Äckern, Wegrändern, im Gebüsch, auf Schuttplätzen und Bahndämmen. Taubnesseln sind ausgesprochene Hummelpflanzen, für Honigbienen bieten sie keine Nahrung. In den langen Blütenschläuchen sammelt sich Nektar, der gerne von Kindern ausgesaugt wird. Zum Trocknen werden die blühenden Sprossspitzen verwendet. Die Blütezeit erstreckt sich von April bis September. Für die Heilkunde werden ausschließlich Taubnesselblüten verwendet. Bitte nicht bei nassem Wetter die Blüten ernten, dann verlieren sie ihren süßen Geschmack. Am aromatischsten und zartesten sind die Blättchen aus dem obersten Pflanzenquirl. Wenn die Pflanzenteile erst kurz vor ihrer Verwendung gesammelt werden, dann ist das Aroma noch intensiv.