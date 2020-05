Woch-Leser-Fotos : Raus ins Grüne. Den Moment genießen. Zur Ruhe kommen.

Schloss Malberg, eingerahmt von Apfelbäumen in voller Blüte, fotografiert von Monika Mayer. Laut Förderverein Schloss Malberg sollen die Schlossgärten ab 21. Mai (Christi Himmelfahrt) wieder für Besucher geöffnet sein – und zwar jeweils mittwochs sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Die Gärtner Christiane und Herbert Wagner haben alles vorbereitet. Hausmeister Ralf Hentschel wird auch die Brunnen bis dahin wieder in Gang setzen. Picknicks oder Treffen in Gruppen sind nicht erlaubt. Auch Schlossführungen oder Besichtigungen der Innenräume sind vorerst nicht möglich. Foto: Monika Mayer