Tommys improvisierte Teufelsküche in Trier Pfalzel. Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Die improvisierte Teufelsküche von Thomas Schwinden – besser bekannt als Tommy – zeigt, wie kreativ lokale Händler und Gastronomen in der Coronakrise werden können.

Um dem „Hüttenkoller“ vorzubeugen, organisiert der gelernte Drucker nun virtuelle Grill­events als Live-Videos, für die ihn seine Frau im heimischen Garten in Trier-Pfalzel filmt. Das erste Video mit dem Titel „Hüttenkoller-Grillen #1: ­Pizzoffel“ haben die beiden am 20. März gedreht – allein bei Facebook hat es bereits über 5000 Aufrufe. Seither bietet der durch die Vox-Show ‚Das perfekte Dinner’ bekannt gewordene Schwinden jede Woche zwei kostenlose Grillworkshops online zum Mitgrillen an. Und aus den live verlesenen Kommentaren geht hervor: ein paar seiner Fans grillen tatsächlich zeitgleich mit und haben Nachfragen. Die Zutaten verrät Tommy schon vorher auf seiner Webseite.